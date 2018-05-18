В Киеве началось обсуждение проекта распоряжения о подорожании проезда

Власти Киева запустили обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Общественное обсуждение продлится с до 3 июня 2018 года.

Отметим, что по состоянию на 11.25 пятницы сервис не работает.

Кроме электронных консультаций столичная власть планирует провести встречу с общественностью, о времени и дате которой сообщат позже.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Киева вырастет до восьми гривен.

Кроме того, со следующей недели в Украине подорожают железнодорожные билеты. "Укрзализныця" анонсировала рост цен еще несколько месяцев назад, и вот наконец получила согласие правительства. Через несколько дней ж/д тариф на перевозку пассажиров вырастет на 12%. Поэтому плацкартное место в самом дешевом пассажирском поезде Киев – Львов будет стоить 120 грн вместо нынешних 108 грн. Самый бюджетный билет в купе обойдется в 270 грн вместо 240 грн. Но больше всего ударят по кошельку цены на путешествия в "Интерсити+". Проехаться в первом классе из Киева во Львов можно будет за 670 грн. Сейчас билет стоит 597 грн. Похожие цены и по направлению Киев – Харьков. После подорожания плацкартное место в пассажирском поезде будет стоить 150 грн, купе – от 250 грн. Место в "Интерсити+" – 565 грн.