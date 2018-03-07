В Киеве нашли еще 10 нелегальных перевозчиков

На нарушителей выписали штрафов на общую сумму в 44 520 грн

В Киеве продолжают массовую проверку частных маршруток. По данным департамента транспортной инфраструктуры КГГА, за две недели проверили 131 маршрут и выявили 10 нелегальных перевозчиков.

На нарушителей представители Укртрансбезопасности и Нацполиции составили 203 акта, 103 протокола и выписали штрафов на общую сумму в 44 520 грн.

Ранее мы сообщали, что в Киеве завершается демонтаж информационных табличек маршрутов, которые были закрыты городскими властями.

Напомним, в январе мы писали, что в столице продолжают курсировать нелегальные маршрутки. Речь идет о тех маршрутах, которые были закрыты департаментом транспорта КГГА и являются незаконными. Об этом сообщают столичные активисты в транспортном сообществе в соцсетях. Согласно их данным, в Киеве продолжают работать маршруты №№238, 412, 597, 501, 502, 570, 217, которые были закрыты еще с 2014 года.

Также мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация констатирует незаконность работы 40% маршрутных такси в столице. Об этом говорится в результатах аудита эффективности оценки функционирования в Департаменте транспортной инфраструктуры системы внутреннего контроля процесса "Проведение конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования".