В Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста

На эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения.

Движение ограничат:

с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;

с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;

с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, на Подоле стартовал второй, более масштабный этап реорганизации дорожного движения. Пешеходам выделили больше места, а водителям теперь приходится осваивать новые маршруты. В КГГА уверяют: пробок станет меньше.

Также мы сообщали, что на 1 мая был запланирован и старт подготовительных работ по реконструкции аварийного Шулявского путепровода, из-за которой тоже существенно изменится дорожное движение. Правда, ожидаемого транспортного коллапса не случилось: авто и общественный транспорт проезжали участок, как обычно. Коммунальщики говорят, что реорганизовывать движение (устанавливать новые светофоры, знаки объезда и т. п.) будут примерно до июня. Только после этого путепровод перекроют на ремонт, он продлится 17 месяцев.