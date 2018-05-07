В Киеве ограничат движение на съезде с Южного моста

Вчера, 13:19

Ограничения связаны с работами по ремонту дорожного ограждения

 

На эстакадном съезде с Южного мостав направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение
На эстакадном съезде с Южного мостав направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

На эстакадном съезде с Южного мостового перехода в направлении Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с выполнением работ по ремонту дорожного ограждения.

Движение ограничат:

  • с 21:00 7 мая до 07:00 8 мая;
  • с 21:00 8 мая до 07:00 9 мая;
  • с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, на Подоле стартовал второй, более масштабный этап реорганизации дорожного движения. Пешеходам выделили больше места, а водителям теперь приходится осваивать новые маршруты. В КГГА уверяют: пробок станет меньше.

Также мы сообщали, что на 1 мая был запланирован и старт подготовительных работ по реконструкции аварийного Шулявского путепровода, из-за которой тоже существенно изменится дорожное движение. Правда, ожидаемого транспортного коллапса не случилось: авто и общественный транспорт проезжали участок, как обычно. Коммунальщики говорят, что реорганизовывать движение (устанавливать новые светофоры, знаки объезда и т. п.) будут примерно до июня. Только после этого путепровод перекроют на ремонт, он продлится 17 месяцев.
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Источник:

"Сегодня"

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