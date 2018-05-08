В Киеве ограничат движение по бульвару Леси Украинки

Вчера, 13:48

Рядом с Александровской больницей будут укладывать новое покрытие

 

Движение будет ограничено. Фото: 1551.gov.ua
Движение будет ограничено. Фото: 1551.gov.ua

С 20:00 8 мая до 6:00 9 мая в Киеве будет частично ограничено движение транспорта на бул. Леси Украинки, на участке от ул. Эспланадной до ул. Госпитальной (рядом с Александровской клинической больницей).

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Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с укладкой нового асфальтобетонного покрытия.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, Киевская городская государственная администрация обнародовала график работ коммунальной корпорации "Киевавтодор" по ремонту улично-дорожной сети столицы на 2018 год.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Наталья Куракова.

"В 2018 году коммунальная корпорация "Киевавтодор" будет продолжать работы по ремонту улично-дорожной сети столицы. На днях начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. Кроме того, в 2018 году капитальный ремонт ожидается на просп. Бандеры и Палладина, Софийской площади, ул. Назаровской, Леонтовича, Заболотного, Довженко, мост Метро через Русановский пролив, два путепровода на пересечении ул. Богатырской с просп. Оболонским и других объектах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в рамках реконструкции и капитального ремонта уже ведутся ремонтные работы на транспортной развязке на пересечении просп. Комарова и ул. Вацлава Гавела, пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры и Покотило, улицах Елены Телиги, Набережное шоссе, Ярославов Вал, Алма-Атинская, Семьи Кульженко, Владимирская, ул. Вернадского, ул. Тычины.
асфальт, движение, киевавтодор, Леси Украинки, движение транспорта
Источник:

"Сегодня"

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