В Киеве ограничат движение транспорта на проспекте Бажана

Сегодня, 10:26

Ограничения связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия

Автор фото: Анастасия Искрицкая, &quot;Сегодня&quot;
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В Киеве в субботу, 22 сентября, в связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальтобетонного покрытия движение транспорта по проспекту Бажана будет закрыто. Об этом коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила в Facebook.

"С 07:00 до 19:00 22 сентября в связи с обустройством асфальтобетонного покрытия на местном проезде проспекта Бажана будет закрыто движение транспорта на участке от станции метро "Вырлица" до станции метро "Харьковская", – говорится в сообщении.

Напомним, Крещатик перекроют на три дня из-за Всеукраинского праздника благодарения. Движение транспорта ограничат от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности.

Также на Троещину частично перекроют въезд до конца октября. Ограничения вводятся из-за ремонта асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту. Водителей просят отнестись с пониманием и заранее планировать проезд в этот микрорайон.

Напомним, в Киеве за 288 млн гривен отремонтируют Северный мост. На мосту обещают новые перила и Михаила вместо каштанов. Заменят ли герб Киева на верхушке моста, неизвестно. Старый, с листом и цветком каштана и надписью "Киев", пострадал от рук вандалов в прошлом году: конструкцию практически полностью разрезали и растащили на части.
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