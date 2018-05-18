В Киеве организуют автобусный маршрут к Быковнянским могилам

20 мая, ориентировочно с 8:00 до 14:00, в Киеве будет организован автобусный маршрут в обычном режиме движения "ст.м. "Лесная" – Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Напомним, ежегодно в Украине в третье воскресенье мая отмечается День памяти жертв политических репрессий. Миллионы ученых, писателей, священников и самых обычных людей прошли тюрьмы, ссылки, каторги, были расстреляны.

"Быковнянские могилы" – это место захоронения жертв сталинских репрессий. По разным оценкам там покоятся от 15 до 100 тысяч человек.

Напомним, 26 апреля в Украине стал Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества – с разницей в две секунды состоялись два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС, в результате которых суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме (1945 год).



