В Киеве организуют автобусный маршрут к Быковнянским могилам

Сегодня, 05:54

20 мая будет отмечаться День памяти жертв политических репрессий

 

Автобусы будут ехать в заповедник
Автобусы будут ехать в заповедник. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

20 мая, ориентировочно с 8:00 до 14:00, в Киеве будет организован автобусный маршрут в обычном режиме движения "ст.м. "Лесная" – Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы" ко Дню памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

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Напомним, ежегодно в Украине в третье воскресенье мая отмечается День памяти жертв политических репрессийМиллионы ученых, писателей, священников и самых обычных людей прошли тюрьмы, ссылки, каторги, были расстреляны.

"Быковнянские могилы" – это место захоронения жертв сталинских репрессий. По разным оценкам там покоятся от 15 до 100 тысяч человек.

Напомним, 26 апреля в Украине стал Днем памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная авария в истории человечества – с разницей в две секунды состоялись два взрыва на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС, в результате которых суммарная радиация изотопов, выброшенных в воздух, составила 50 миллионов кюри, что в 30-40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме (1945 год).
заповедник, автобусы, Быковнянские могилы, День памяти жертв политических репрессий
Источник:

"Сегодня"

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