В Киеве остановилась часть "красной" ветки метро

Сегодня, 08:28

Пассажиров попросили добираться наземным транспортом

В Киеве остановилась часть "красной" ветки метро

Поезда по Святошинско-Броварской ("красной") линии киевского метро утром 23 марта двигались от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и обратно, а также по отрезку "Арсенальная – Лесная". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Проблемы с движением возникли из-за поломки поезда, объяснили в метрополитене. Движение на "красной" ветке уже восстановлено, отчитались в пресс-службе метро.

Пассажиров, как сообщили очевидцы, просили воспользоваться наземным транспортом.

Напомним, вечером 22 марта в Киеве тоже возникли проблемы с движением поездов метро - пассажир упал на рельсы. Это случилось тоже на Святошинско-Броварской линии, которая в итоге некоторое время не работала. Мужчине понадобилась помощь медиков.

Ранее на станции метро "Дворец Спорта" произошла чрезвычайная ситуация. Кто-то случайно толкнул женщину на рельсы. Все осложнялось тем, что женщина имела очень плохое зрение. К счастью, молодой человек с сотрудницей метро вывели ее из опасной зоны. Никто не пострадал.
Киев, метро, поезда, Крещатик, лесная, поломка, станции, проблемы, арсенальная, академгородок
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Метро в Киеве

Визуализация станции с сайта vechirniykiev.com.ua

Метро на Виноградарь в Киеве: как продвигается работа

Вчера, 16:47

Готовится отвод земельных участков вдоль будущей трассы метро  

Происшествия

Тротиловая шашка. Фото: Андрей Крищенко

В киевском метро задержали мужчину с тротиловой шашкой

Вчера, 10:39

Взрывчатки было достаточно, чтобы уничтожить вагон метро  
Загрузка...

Харьков

Фото: facebook.com/pg/kharkivmusicfest

В Харькове в метро и на вокзале на пианино играли Баха: видео

21 Марта, 16:56

Радовали харьковчан музыканты даже в ресторане

Происшествия

Женщину задержали. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В метро Киева задержали женщину с наркотиками

21 Марта, 15:52

У 37-летней уроженки Донецкой области с собой был ацелитированный опий  

Куда пойти

В метро прозвучат композиции певицы Onuka

В киевском метро можно будет послушать музыку и узнать о мозаиках

21 Марта, 09:50

Выставка пройдет с 22 марта по 5 апреля  

Харьков

Фото: metro.kharkov.ua

В харьковском метро девушка прыгнула на рельсы - СМИ

19 Марта, 16:57

В момент инцидента состав заезжал на станцию
Загрузка...