В Киеве остановилась часть "красной" ветки метро

Поезда по Святошинско-Броварской ("красной") линии киевского метро утром 23 марта двигались от станции "Академгородок" до станции "Крещатик" и обратно, а также по отрезку "Арсенальная – Лесная". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Проблемы с движением возникли из-за поломки поезда, объяснили в метрополитене. Движение на "красной" ветке уже восстановлено, отчитались в пресс-службе метро.

Пассажиров, как сообщили очевидцы, просили воспользоваться наземным транспортом.

Напомним, вечером 22 марта в Киеве тоже возникли проблемы с движением поездов метро - пассажир упал на рельсы. Это случилось тоже на Святошинско-Броварской линии, которая в итоге некоторое время не работала. Мужчине понадобилась помощь медиков.

Ранее на станции метро "Дворец Спорта" произошла чрезвычайная ситуация. Кто-то случайно толкнул женщину на рельсы. Все осложнялось тем, что женщина имела очень плохое зрение. К счастью, молодой человек с сотрудницей метро вывели ее из опасной зоны. Никто не пострадал.