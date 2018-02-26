В Киеве остановилась "красная" ветка метро

Сегодня, 26 февраля, в Киеве приостановила работу красная ветка метро. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"Святошинско-Броварская линия (красная ветка) временно закрыта. Причина пока неизвестна, дежурная просит воспользоваться наземным транспортом", – говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене позже сообщили, что движение поездов восстановлено.

"Метро работает в обычном режиме. Из-за технической неисправности поезда была задержка 2 мин", – сообщили в пресс-службе метрополитена.

При этом, по данным пользователей соцсетей, некоторым пассажирам удалось уехать. Очевидцы отмечают, что на станции "Лесная" из громкоговорителей передают, что поезда следуют только до станции "Святошин".

К слову, на станции "Святошин" "красной" линии метрополитена с 24 февраля начался капитальный ремонт эскалаторов. До октября выход к проспекту Победы, заводу "АТЕК", "Антонов" и подземный переход не будут работать. В часы "пик" во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль.

Неделю назад в Киеве были внезапно закрыты шесть станций метрополитена. Это произошло из-за сообщения о минировании, специалисты провели проверку всех станций, но взрывоопасных материалов не нашли.