В Киеве остановились скоростные трамваи, люди штурмуют маршрутки

Сегодня, 19:21

На место ЧП выехали сотрудники аварийной бригады

Иллюстрация: facebook.com/overhearBorschagivka
Иллюстрация: facebook.com/overhearBorschagivka

В Киеве остановилось движение по линии скоростного трамвая на Борщаговке. Как сообщили "Сегодня" в КП "Киевпастранс" остановка произошла из-за технической поломки на линии. Не ходят трамваи №1 и №3.

"Движение трамваев остановлено на станции "Героев Севастополя в сторону Окружной дороги с 18:25. На место ЧП выехали сотрудники аварийной бригады. Они постараются в ближайшее время восстановить движение на линии", – сообщили в "Киевпастрансе".

На станциях собралось очень много пассажиров, которые пытаются уехать домой.

"На станции "Индустриальный мост" стоит четыре трамвая. Движение в сторону Окружной дороги остановлено. Мерзнем и ждем", – сообщила нам киевлянка Ирина Сторожук.

Тем временем едущие домой с работы горожане штурмуют маршрутки.

Напомним, сегодня утром в Киеве на ул. Глубочицкой произошло ДТП: столкнулись трамвай и автомобиль Mitsubishi. В результате происшествия движение трамваев временно приостановлено. Образовалась пробка. К счастью. обошлось без пострадавших.

Ранее в Киеве на улице Борщаговской произошло масштабное ДТП, во время которого автомобиль вылетел на пути скоростного трамвая.

Напомним, 1 марта в Киеве массово не ходили трамваи из-за аварий на рельсах.
трамвай, трамваи, индустриальный мост, движение, остановилось, киевпастранс
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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