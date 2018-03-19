В Киеве остановилось движение трамваев на Подоле

В Киеве в 16:35 на Подоле остановились некоторые трамваи.

"По ул. Межигорская – Верхний Вал в направлении Автогенного завода по техническим причинам задержка движения трамвайных маршрутов 11,12,14,15,18,19. На место вызваны аварийно-восстановительные службы КП", – сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Как сообщается в группе "Транспорт Киева" в Facebook, движение трамваев с Контрактовой площади и машин по улице Межигорской блокировано.

Ранее стали известны подробности крупного ДТП с участием трамвая и грузовика Iveco на пересечении ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе в Киеве.

Грузовик попытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в едущий трамвай с пассажирами. От удара трамвай сошел с рельсов, а грузовик отлетел в сторону и перевернулся на бок, на 15 метров от него отлетел топливный бак.

25-летний водитель трамвая чудом не пострадал. Удар пришелся в правую часть его кабины, она значительно деформирована, выбито стекло. На место прибыли сотрудники ГСЧС: топливный бак от грузовика мог взорваться. Чтобы восстановить движение трамваев, понадобилась помощь подъемного крана.

Водитель грузовика с травмой руки госпитализирован. Причины ДТП устанавливают полицейские.