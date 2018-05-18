В Киеве перекроют часть улиц из-за Велодня

Сегодня, 11:46

С 11:00 до 12:30 будет ограничено движение по маршруту парада

В Киеве состоится Велодень
В Киеве состоится Велодень

В субботу, 19 мая в Киеве состоится всеукраинский Велодень. В связи с этим будет ограничено движение автомобильного транспорта по маршруту.

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В частности, с 9:30 до 11:30 будет перекрыта Европейская площадь.

С 11:00 до 12:30 будет ограничено движение по маршруту парада: Владимирский спуск – улица Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – улица Набережно-Рыбальская – Северный мост – парк "Муромец".

Напомним, в субботу, 12 мая с 09:00 до 17:00 в Киеве было ограничено движение транспортных средств для проведения Национальных соревнований "Игры Непокоренных" 2018 года по улице Трухановской (Труханов остров).

В прошлом году всеукраинский Велодень состоялся 20 мая. В связи с этим с 11:30 до 12:30 автомобильное движение было перекрыто по маршруту парада в центре города – до Почтовой площади.

Отметим, что с каждым годом в традиционном Велодне принимает участие все больше и больше людей.
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Источник:

"Сегодня"

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