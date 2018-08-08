В Киеве по улице перевозили пассажирский самолет: опубликовано видео

В Киеве в ночь на 8 августа по одному из проспектов перевозили пассажирский самолет, который катился на своих шасси. Об этом на своей странице в Facebook сообщил "Киев оперативный".

Перевозка пассажирского самолета проводили по Воздухофлотскому проспекту. Автомобилистов в столице предупредили о неожиданном препятствии на дороге.

Напомним, ранее в Киеве засняли очень странный минивэн Volkswagen T6. У бусика были сняты двери, а оставшиеся боковые окна заклеены.

Бамперов тоже не было, как и номеров. Кроме того, в салоне напрочь отсутствует отделка, а задние сиденья извлечены. А чтобы грузы не выпали, сзади установили деревянное заграждение.

Также мы писали о том, как в Киеве засняли купе Lotus Evora S. Спорткар на данный момент является флагманом в модельном рядку марки. Версия S выпускалась с 2011 по 2014 год. Купе Lotus Evora оснащено 3,5-литровым V6 от Toyota Camry. Правда, благодаря механическому нагнетателю мощность выросла до 350 л. с., а максимальный крутящий момент – до 400 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость составляет 277 км/ч.

Также мы писали, что в Украине засняли кабриолет "Волга" с мотором BMW на литовских номерах.