В Киеве почти полчаса не ходили трамваи на Борщаговку и Подол

Сегодня, 16:47

Движение было заблокировано из-за поломки в одном из вагонов трамвая

 

Движение трамваев останавливалось
Движение трамваев останавливалось. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киеве с 16:10 до 16:35 было заблокировано движение трамвайных маршрутов №№ 1, 3, 15, 18 на ул. Жилянская в направлении ул. Старовокзальная по техническим причинам.

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Как сообщили нам в "Киевпастрансе", движение было заблокировано из-за поломки в одном из вагонов трамвая. Трамваи на Борщаговку и на Подол не ходили в течение 25 минут.

Напомним, с 1 марта в Киеве трамвайный маршрут №16, который курсировал от ст.м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко, будет продлен до ст.м. "Контрактовая площадь". Это позволит улучшить транспортное сообщение Оболонского района с центральной частью города, сообщили в КП "Киевпастранс".

Как мы сообщали ранее, в "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей.

Первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.
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Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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