В Киеве появятся "карманы" для парковки транспорта

С августа 2018 года весь неправильно припаркованный транспорт будут принудительно эвакуировать на штрафные площадки

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" приступила к обустройству специальных "карманов" для парковки и остановок автотранспорта.

Парковочные "карманы" обустроят исключительно в местах, где это позволяет ширина тротуара, между деревьями и в так называемых "мертвых зонах" тротуарной части. При этом не будет нанесен ущерб зеленым насаждениям.

На сегодня нормативными актами предусмотрена ширина тротуаров на жилых улицах не менее полутора метра, на магистральных улицах – не менее трех метров.

В КГГА отметили, что с августа 2018 года, когда вступит в силу Закон Украины "О парковке", все транспортные средства, которые будут припаркованы в запрещенных для парковки местах, будут принудительно эвакуировать на штрафные площадки.

Напомним, пока что штрафует нарушителей парковки только патрульная полиция. Постановление вручают исключительно в руки водителю. По новому закону выписывать штраф будут специальные инспекторы.

"Инспектор отправляет запрос в Единый реестр транспортных средств, получает ответ по владельцу и может привлекать к ответственности. Оставляет соответствующий корешок под лобовым стеклом", – рассказал исполняющий обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" Александр Нимас.

Уже на следующий день органы местного самоуправления вынесут постановление и отправят штраф на почту правонарушителю.