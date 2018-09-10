В Киеве просят запретить ночные самолеты

На портале Сервиса электронных петиций Киеврады появилось предложение запретить ночные взлеты и посадки самолетов в аэропорту Жуляны. Это связано с шумом, производимым самолетами.

В петиции подчеркивается, что шум негативно влияет на здоровье людей. Автором предложения выступила Елена Мельник. Она отмечает, что аэропорт обслуживает большое количество рейсов, потому проживание в зоне транспортного коридора становится невыносимым.

"Сначала аэропорт был построен за пределами города, а теперь жилой сектор окружает его со всех сторон", – пишет киевлянка.

Она отметила, что шум может повлиять на нервную систему, сердце, и даже привести к появлению язвы и нарушению обменных процессов.

Автор петиции заявляет, что невозможно привыкнуть к шуму, особенно тому, который поднимают Boeing.

"Необходимо запретить ночные полеты, особенно эксплуатацию самолетов, которые создают шум, превышающий шумовые нормы", - добавила она.

Отметим, что автор данного предложения ни словом не упомянула, что таким образом украинцы могут остаться без лоукостов. С момента публикации на сайте (6 сентября) петиция по состоянию на сегодняшний день собрала 769 голосов из необходимых 10 тысяч.

Напомним, 3 сентября международный аэропорт "Борисполь" принял первый рейс крупнейшего европейского лоукостера Ryanair в Украину из Берлина. После этого самолет совершил первый рейс из Украины – обратно в столицу Германии. Загрузка рейса Ryanair из Берлина в Киев составила 95%.

Кроме того, лоукостер Wizz Air запускает пять новых рейсов из Украины. Предполагается, что расписание расширится зимой 2018 – весной 2019 года. С марта 2019 года из киевского аэропорта "Жуляны" будут осуществляться рейсы в Бремен (Германия), Ригу (Латвия), Биллун (Дания). В Бремен и Билунн планируется по два рейса в неделю, в Ригу – по три.