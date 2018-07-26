В Киеве разрушенный ливнем мост полностью закрыт для движения: схема объезда

Планируется, что движение будет восстановлено 26 июля в второй половине дня.

На пересечении улиц Телиги и Кирилловской в Подольском районе Киева частично обвалился путепровод.

Конструкции буквально смыло вместе с грунтом мощными потоками воды. На месте находятся ремонтники, движение транспорта по Телиги было парализовано.

Как сообщили в пресс-службе КМДА, сейчас путепровод полностью закрыт для движения.

Соответствующее решение принято во время выездные комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Планируется, что движение будет восстановлено завтра, 26 июля, в второй половине дня.

Столичных водителей в КМДА просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда.

Напомним, в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

После мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что дождь опять пойдет ночью. Уже 26 июля ливень снова накроет Киев после обеда. Дожди сейчас и на юге, и на востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.