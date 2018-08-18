В Киеве репетируют парад, улицы в центре перекрыты

В центре Киева проходит репетиция военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летней годовщины возрождения Украинской Государственности.

Большинство центральных улиц столицы перекрыты. В частности, движение ограничено на ул. Крещатик, Большая Васильковская, Михайловская, Бессарабской площади, Европейской площади, Майдане Независимости.

Репетиция проходит при участии министра обороны Украины Степана Полторака и всех 24-х парадных военных расчетов, в том числе, отдельного расчета женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые впервые примут участие в параде в составе отдельной "коробочки".

Полторак приветствует каждый расчет фразой "Слава Украине!", в ответ звучит "Героям слава!" вместо используемого в украинской армии ранее советского приветствия "Здравствуйте, товарищи!" – "Здравия желаем!". Напомним, ранее в Министерстве обороны раскрыли некоторые новшества, которые украинцы смогут увидеть во время парада ко Дню независимости в Киеве. Одним из нововведений будет новое воинское приветствие – "Слава Украине – Героям слава", которое утвердил глава государства.

В части мероприятия, в которой парад принимает президент Украины, верховный главнокомандующий, была озвучена часть выступления главы государства от его имени, после чего объявлена минута молчания по погибшим.

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.