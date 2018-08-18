В Киеве репетируют парад, улицы в центре перекрыты

Сегодня, 21:58

Репетиция проходит при участии министра обороны Украины Степана Полторака

Фото: Минобороны
Фото: Минобороны

В центре Киева проходит репетиция военного парада по случаю 27-й годовщины Независимости Украины и 100-летней годовщины возрождения Украинской Государственности.

Большинство центральных улиц столицы перекрыты. В частности, движение ограничено на ул. Крещатик, Большая Васильковская, Михайловская, Бессарабской площади, Европейской площади, Майдане Независимости.

Репетиция проходит при участии министра обороны Украины Степана Полторака и всех 24-х парадных военных расчетов, в том числе, отдельного расчета женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые впервые примут участие в параде в составе отдельной "коробочки".

Полторак приветствует каждый расчет фразой "Слава Украине!", в ответ звучит "Героям слава!" вместо используемого в украинской армии ранее советского приветствия "Здравствуйте, товарищи!" – "Здравия желаем!". Напомним, ранее в Министерстве обороны раскрыли некоторые новшества, которые украинцы смогут увидеть во время парада ко Дню независимости в Киеве. Одним из нововведений будет новое воинское приветствие – "Слава Украине – Героям слава", которое утвердил глава государства.

В части мероприятия, в которой парад принимает президент Украины, верховный главнокомандующий, была озвучена часть выступления главы государства от его имени, после чего объявлена минута молчания по погибшим.

Как сообщалось, в параде по случаю Дня Независимости в этом году примут участие 4,5 тыс. военнослужащих, 250 единиц военной техники, в том числе будут продемонстрированы новые образцы вооружения и техники, которые уже приняты на вооружение и те, которые проходят государственные испытания.

Присутствие на параде в Киеве 24 августа ранее подтвердили представители 15 стран-партнеров Украины, большая часть из которых – из стран-членов НАТО, а также советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, по данным СМИ, полеты истребителей над Киевом, которые происходят в последние дни, также связаны с подготовкой к параду, однако в Минобороны эту информацию пока не подтверждают.
День Независимости, репетиция, парад, День Независимости Украины
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

В Киеве три дня будут стрелять из пушек

Вчера, 19:13

В городе будет проходить репетиция парада

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Военный парад в США отменяется: Трамп назвал причину

Вчера, 17:44

По словам президента, парад, возможно, состоится в Вашингтоне в будущем году, "когда цена снизится"
Загрузка...

Днепр

Авиашоу. В поселке Майское состоится воздушное шоу и концерт известного исполнителя. Фото: Facebook.com/y.golyk

День Независимости в Днепре: авиашоу, забег в вышиванках и музфест

Вчера, 06:05

Гостей на праздник в области будут доставлять автобусы

Происшествия

Фото: Military aviation UA

А город не знал, что ученья идут: Борщаговку переполошили полеты истребителей на маленькой высоте

15 Августа, 14:00

Горожан взволновал сильный гул и частые полеты авиации
Загрузка...