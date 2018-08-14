В Киеве сегодня ограничат работу трех станций метро

Сегодня, 16:56

Ограничения связаны с футбольным матчем

В Киеве сегодня ограничат работу трех станций метро
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве сегодня вечером три станции метро -  "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого", – будут работать в ограниченном режиме, предупредили в пресс-службе столичной подземки. Это связано с проведением футбольного матча Динамо (Киев) – Славия (Прага, Чехия) на Олимпийском стадионе.

Так, с 18:30 до 19:30 "Олимпийская" будет закрыта для входа и выхода пассажиров, "Дворец спорта" – на выход, а "Площадь Льва Толстого" – на вход.

После окончания матча также могут ограничить вход пассажиров на указанные станции.

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Ранее в Киеве снова заговорили об идее установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поезда. Проект решения по новым табло несколько дней назад был зарегистрирован в Киевраде.

Напомним, жизнь столичного метрополитена не стоит на месте. В прошлом году в подземке начали активно переходить на более современные системы оплаты проезда, появилась станция, на которой нет кассиров, а один модный бренд снял рекламный ролик, который в сети называют одним из самых красивых в 2017 году. На этот год также немало планов: в подземке будут строить новые станции, а старые станут доступнее для маломобильных пассажиров. Сайт "Сегодня" узнал, что ожидает метрополитен в 2018 году.
Киев, метро, льва толстого, дворец спорта, станции метро, Олимпийская
Источник:

"Сегодня"

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