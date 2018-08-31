В Киеве сегодня вечером ограничат работу трех станций метро

Сегодня, 11:25

С 19:00 до 20:00 частично закроют три станции неподалеку от "Олимпийского"

В Киеве сегодня вечером ограничат работу трех станций метро

31 августа, с 19:00 до 20:00, станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" – на выход, "Площадь Льва Толстого "- на вход, сообщили в столичном метрополитене.

В указанное время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. По окончании мероприятия возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций.
Ограничения связаны с проведением концерта на стадионе.

"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций", – объяснили в метро.

При этом в подземке уточнили, что время работы метрополитена продлевать сегодня не будут.

Ранее в Киеве снова заговорили об идее установить в подземке новые информационные табло с отсчетом времени до прибытия поезда. Проект решения по новым табло несколько дней назад был зарегистрирован в Киевраде.

Проект решения сначала должны рассмотреть профильные комиссии Киеврады, после чего он будет вынесен для голосования на сессию. Метрополитен займется им только после того, как решение будет принято. В подземке уже предложили киевлянам обсудить, стоит ли тратить на новые табло деньги.
Киев, метро, поезда, льва толстого, Олимпийская
Источник:

"Сегодня"

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