В Киеве сносят таблички нелегальных маршрутов

В Киеве завершается демонтаж информационных табличек маршрутов, которые были закрыты городскими властями.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Работники Национальной полиции Украины и Укртрансбезопасности фиксируют деятельность нелегальных перевозчиков.

Напомним, в январе мы писали, что в столице продолжают курсировать нелегальные маршрутки. Речь идет о тех маршрутах, которые были закрыты департаментом транспорта КГГА и являются незаконными. Об этом сообщают столичные активисты в транспортном сообществе в соцсетях. Согласно их данным, в Киеве продолжают работать маршруты №№238, 412, 597, 501, 502, 570, 217, которые были закрыты еще с 2014 года.

Также мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация констатирует незаконность работы 40% маршрутных такси в столице. Об этом говорится в результатах аудита эффективности оценки функционирования в Департаменте транспортной инфраструктуры системы внутреннего контроля процесса "Проведение конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования".