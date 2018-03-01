В Киеве сносят таблички нелегальных маршрутов

Сегодня, 16:30

Правоохранители фиксируют деятельность нелегалов

 


Таблички сносят. Фото: facebook.com/kievtransport

Таблички сносят. Фото: facebook.com/kievtransport

Таблички сносят. Фото: facebook.com/kievtransport

Таблички сносят. Фото: facebook.com/kievtransport

Таблички сносят. Фото: facebook.com/kievtransport

В Киеве завершается демонтаж информационных табличек маршрутов, которые были закрыты городскими властями.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

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Работники Национальной полиции Украины и Укртрансбезопасности фиксируют деятельность нелегальных перевозчиков.

Напомним, в январе мы писали, что в столице продолжают курсировать нелегальные маршрутки. Речь идет о тех маршрутах, которые были закрыты департаментом транспорта КГГА и являются незаконными. Об этом сообщают столичные активисты в транспортном сообществе в соцсетях. Согласно их данным, в Киеве продолжают работать маршруты №№238, 412, 597, 501, 502, 570, 217, которые были закрыты еще с 2014 года.

Также мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация констатирует незаконность работы 40% маршрутных такси в столице. Об этом говорится в результатах аудита эффективности оценки функционирования в Департаменте транспортной инфраструктуры системы внутреннего контроля процесса "Проведение конкурса по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования".
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Источник:

"Сегодня"

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