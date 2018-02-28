В Киев снова перестанут пускать большие грузовики

Сегодня, 16:47

Столичная власть призывает водителей не парковать авто на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах

 


В среду, 28 февраля, с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 будет ограничен въезд большегрузного транспорта в столицу. Об этом предупредили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Также городские власти убедительно просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, сильный снегопад, который обрушился на Киев вчера, повлиял на работу коммунального транспорта. Как только начинается сильный снег, на всех маршрутах вводят особый режим работы: столичные трамваи, автобусы и троллейбусы курсируют без соблюдения графика. Но в "Киевпастрансе" рассказали и о "незаметных для пассажиров" мерах, которые были приняты ради комфорта людей.

Ранее мы сообщали, что в среду до 10:00 был ограничен въезд в город для грузовиков.
снег, грузовики, снегопад, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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