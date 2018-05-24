В Киеве сошел с рельс скоростной трамвай, движение заблокировано

Чрезвычайное происшествие произошло на Южной Борщаговке в нескольких станциях от конечной остановки

В четверг, 24 мая, вечером, на столичном жилмассиве Южная Борщаговка сошел с рельс трамвай. Об этом сайту "Сегодня" сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, трамвай сошел с рельс недалеко от остановки "Улица Григоровича-Барского" в направлении Михайловской Борщаговки. Около десяти составов растянулись почти на километр линию до остановки "ул. Зодчих". Вследствие происшествия движение по линии скоростного трамвая заблокировано полностью по маршрутам №1 и №3.

О пострадавших вследствие ЧП информации нет.

Оставшиеся без привычного транспорта, киевляне вынуждены были идти несколько остановок пешком, чтобы пересесть на маршрутки и еще ходящие немногочисленные автобусы.

Ситуация усугубляется тем, что на путепроводе на Гната Юры идут дорожные ремонтные работы и весь транспорт, следующий на Южную Борщаговку к конечной трамвая №1 следует в объезд через улицу Ромэна Ролана.

Как рассказала киоскер остановки на Гната Юры, что трамваи не будут ходить до утра пятницы, 25 мая, пока не будет устранена неисправность.

Напомним, в Киеве утром в пятницу 18 мая в районе трамвайной остановки "Александр Бойченко" остановились около двух десятков трамваев. Стояла вся линия в направлении станции метро "Черниговская".

До этого, 4 мая в столице было полностью заблокировано движение трамваев на Подоле.