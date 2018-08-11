В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай: движение заблокировано

В Киеве в субботу, 11 августа, на Борщаговской линии сошел с рельсов скоростной трамвай между остановками "Политехническая" и "Полевая". Об этом сообщила очевидец происшествия в Facebook и предостерегла, чтобы люди искали другие маршруты.

Ранее в Киеве трамвай, который ходит по маршруту №1, сошел с рельсов на станции "Зодчих", рядом с пересечением бульвара Кольцова и улицы Семьи Сосниных на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Также в четверг, 24 мая, вечером, на столичном жилмассиве Южная Борщаговка сошел с рельс трамвай. По словам очевидцев, трамвай сошел с рельс недалеко от остановки "Улица Григоровича-Барского" в направлении Михайловской Борщаговки. Около десяти составов растянулись почти на километр линию до остановки "ул. Зодчих". Вследствие происшествия движение по линии скоростного трамвая заблокировано полностью по маршрутам №1 и №3.

Напомним, похожий случай произошел 4 апреля около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога – Михайловская Борщаговка). Трамвай сошел с рельсов на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.