В Киеве спасатели вытащили из сугробов шесть авто

Утром в четверг спасатели вытащили шесть автомобилей из снежных заносов в столице.

Как сообщили в ГС ЧС в Киеве, 1 марта в 04:40 спасателям поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Елены Телиги в снежном сугробе находится автомобиль Mercedes. Спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, которые сейчас посменно дежурят в том районе, с помощью пожарного автомобиля и буксировочного троса вытащили автомобиль из заноса.

В 6:17 в Службу спасения 101 поступила информация о том, что на проезжей части дороги на мосту Патона в результате гололеда и сильного снегопада заблокирован крупногабаритный автомобиль MAN. На место происшествия прибыло дежурное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля и буксировочного троса бойцы вытащили все автомобили из снежной ловушки.

В 08:00 на ул. Елены Телиги в снежной ловушке снова оказались люди, на этот раз застряло четыре крупногабаритных автомобиля. Спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части, которые находились на месте происшествия, быстро помогли водителям выбраться из сугроба.

"Из-за сильного снегопада и гололеда сейчас в городе складывается очень сложная ситуация с движением транспортных средств, поэтому Главное управление ГСЧС Украины в Киеве рекомендует без особой необходимости не пользоваться собственным автотранспортом, а отдавать предпочтение общественному, чтобы не оказаться в беде", – говорится в сообщении.

Напомним, въезд грузового транспорта в Киев ограничен со всех основных направлений до отдельного распоряжения. Как сообщили в ГС ЧС в столице, это связано с осложнением погодных условий. В местах отстоя крупногабаритного автотранспорта на время ограничения въезда в Киев будут работать пункты обогрева для водителей.

В четверг погода в Киеве не радует: на прошлой неделе температура ощутимо снизилась, и в некоторые дни опускается до -16. В связи с этим в городе открыли дополнительные пункты обогрева. Сейчас их в городе – 44, из них 18 работают круглосуточно.

В четверг в Киеве бушует снегопад. По данным КГГА ситуация в столице не улучшится до самого вечера. Из-за непогоды в КГГА рекомендовали приостановить учебу в школах и садиках.