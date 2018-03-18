В Киеве трамвай столкнулся с грузовиком: опубликованы фото

В Дарницком районе на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой Киева трамвай столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Об этом сообщает "Еспресо".

По словам водителя трамвая, он начал движение от остановки на разрешающий сигнал светофора, и произошло столкновение с малотоннажным грузовиком, который пытался проскочить перед трамваем.

В результате столкновения грузовик перевернулся на бок: от него на 15 метров отлетел топливный бак. А трамвай от удара сошел с рельсов.

На момент ДТП в салоне трамвая находились около 30 человек. Но скорость трамвая была небольшая, поэтому никто серьезно не пострадал. Несмотря на то, что место аварии прибыли несколько карет скорой помощи, пострадавшие отказались от госпитализации.

Отметим, что в результате инцидента движение трамваев было заблокировано в обоих направлениях на несколько часов.

Напомним, вечером 10 марта на улице Богатырской в Оболонском районе столицы произошла серьезная авария, в которую попали автомобили Kia и Lexus. ДТП произошло на участке, где ведутся строительные работы и движение в обе стороны организовано в одной полосе дороги.

Также сообщалось, что в Виннице автобус врезался в столб: четырех пассажиров доставили в больницу.