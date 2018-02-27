В Киеве Троещину и Борщаговку соединит скоростной транспорт – "Киевпастранс"

КП "Киевпастранс" намерен разработать проект реконструкции транспортной сети скоростного рельсового транспорта для соединения районов левобережной и правобережной частей Киева – "трам-трейн". Его могут ввести в эксплуатацию в 2020 году.

"Привлекательность системы скоростного рельсового транспорта "трам-трейн" заключается в том, что будет организован наземный беспересадочный маршрут, неподвластный транспортным дорожным пробкам, который соединит жилмассив Троещина с правобережной частью Киева, пройдет по границе административно-делового ядра города, возле образования с самой большой плотностью рабочих мест, ж/д вокзал и завершит свой маршрут на Борщаговке, не охваченной метрополитеном", – поясняется в объявлении "Киевпастранса" в газете "Хрещатик" от 27 февраля.

Согласно ему, в ТЭО рассматривается три варианта маршрутов соединения городского электропоезда с использованием действующей инфраструктуры Борщаговской и Троещинской линии скоростного трамвая с Киевским железнодорожным кольцом.

Первый маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, с переходом на Борщаговскую линию скоростного трамвая в районе ж.п.Северная (ст.Киев-Пас), дальше по действующей линии легкорельсового транспорта до ст.Кольцевая дорога, с организацией заезда в депо им.Шевченка через трамвайную линию по просп. Академика Королева.

Второй маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ж/м Березняки, через Караваевые дачи с заездом в депо им. Шевченка со ст.Киев-Волынский.

Третий маршрут: от ул.Милославская по Троещинской линии скоростного трамвая до ст.Троещина-2, по Южному полукольцу городской электрички через ст. Киев-Петровка с заездом в депо им. Шевченка со ст. Киев-Волынский.

Как указывается в объявлении, "Трам-Трейн" не нуждается в новых трамвайных и ж/д путях, требуется только объединить существующую инфраструктуру в одну комбинированную транспортную систему: пути Троещинского скоростного трамвая, железнодорожных путей, по которым сейчас курсирует городская электричка и пути Борщаговского скоростного трамвая.

Общественные слушания по ТЭО пройдут через 30 дней с даты публикации объявления КП "Киевпастранс" в газете "Хрещатик".

Ранее мы сообщали, что с 1 марта в Киеве трамвайный маршрут №16, который курсировал от ст.м. "Героев Днепра" до ул. Семена Скляренко, будет продлен до ст.м. "Контрактовая площадь". Это позволит улучшить транспортное сообщение Оболонского района с центральной частью города, сообщили в КП "Киевпастранс".

Также мы писали, что в "Киевпастрансе" продолжают проект "Выдающиеся украинцы", в рамках которого на Борщаговской линии скоростного трамвая вагоны транспорта украшают портретами известных людей.

Напомним, первые два трамвая в январе посвятили Анне Киевской и Ярославу Мудрому. Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Киеврады Сергей Майзель, теперь к ним присоединились еще две выдающиеся личности. Это ученый, директор Института электросварки Борис Патон, а также гениальный хирург Николай Амосов. Их портреты украшают новые польские трамваи Pesa.