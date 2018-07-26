В Киеве восстановили движение по мосту, поврежденному ливнем

Движение по путепроводу на перекрестке Кирилловской и Телиги восстановили

В Киеве движение на улице Елены Телиги, где накануне произошло разрушение дорожного покрытия вблизи путепровода, было полностью восстановлено.

"Движение по улице Елены Телиги восстановлено", – сообщил во время брифинга глава Коммунального предприятия "Киевавтодор" Александр Густелев.

Он также сообщил, что этот путепровод был вчера одним из наиболее проблемных объектов в столице, но последствия непогоды уже ликвидированы, обошлось без обвала несущих конструкций.

Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

После мощного ливня с градом многие подземные переходы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что 26 июля в столице снова ожидается гроза.