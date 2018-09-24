В Киеве временно остановилось движение скоростного трамвая

Сегодня, 09:44

Причиной остановки называют технический сбой

Фото: www.facebook.com/groups/borshagovka/
Фото: www.facebook.com/groups/borshagovka/

В Киеве на Старовокзальной площади один из вагонов скоростного трамвая сошел с рельс. Инцидент произошел сегодня утром, 24 сентября. По этой причине было блокировано движение скоростного трамвая, сообщил корреспондент газеты "Сегодня".

Вместе с тем, в кассах продолжали продавать билеты, хотя кассиры знали, что движение трамвая остановилось. Как отметили в "Киевпасстрансе", с 08:50 временно было закрыто движение трамваев маршрутов №1, 3, 15 и 18 по улице Жилянская – Пестеля в направлении Контрактовой площади.

На предприятии отметили, что блокировка движения произошла по техническим причинам. На месте уже работают ремонтники.

Напомним, 20 сентября в Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный. Инцидент произошел в Святошинском районе. Движение было заблокировано на ул. Семиренко на перегоне между ул. Барского – Жолудева на Южной Борщаговке. На время устранения неполадки организовали автобусное сообщение.

Кроме того, в Одессе 16 сентября во время движения в районе пляжа "Черноморка" на ходу загорелся трамвай №27. Причиной загорания стало короткое замыкание.
Киев, трамвай, инцидент, сошел с рельсов, скоростной трамвай, Старовокзальная
Источник:

"Сегодня"

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