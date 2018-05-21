В Киеве временно закрывается движение трамваев двух маршрутов

Сегодня, 15:31

На Гната Хоткевича будут ремонтировать трамвайные пути

 

Закрывается движение трамваев маршрутов №№28, 33К
Закрывается движение трамваев маршрутов №№28, 33К. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Ночью 22, 23, 24 и 25 мая с 00:00 до 5:20 закрывается движение трамваев маршрутов №№28, 33К в связи с ремонтом трамвайных путей на улице Гната Хоткевича. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Последние отправления трамваев по маршруту №33К "ул. Сабурова – ул. П. Усенко" по собственной схеме:

  • от ул. П. Усенко: 23:23; 23:39;
  • от ул. Сабурова: 23:28; 23:38.

Первые отправки трамваев по маршруту №28 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная" по собственной схеме:

  • от ул. Милославская: 06:01; 06:09.
  • от ст. м. "Лесная": 6:21; 6:29.

Ранее мы сообщали, что на сайте мэрии стартовало обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в гортранспорте.

Напомним, стоимость проезда в Киеве планируют увеличить с 4 до 8 гривен с 14 июля. Обсуждение на сайте КГГА будет длиться до 3 июня. Затем власти обещают провести общественные слушания на эту тему с киевлянами, но место и дата встреч пока неизвестны.

За три дня на сайте КГГА зарегистрировались 345 человек, из них высказались против повышения 330 и лишь 15 человек его поддержали. Люди оставляют на сайте и свои комментарии. Киевляне не только возмущены грядущим подорожанием, ведь качество услуг останется без изменений, но и предлагают альтернативные решения. К примеру, введение платы за разовую поездку с привязкой ко времени, независимо от количества пересадок на 90 и 120 минут. Некоторые предлагают сделать бесплатным проезд, как в Таллинне, ведь наш гортранспорт никогда не был прибыльным и всегда дотировался из госбюджета.
ремонт, движение, киевпастранс, Милославская
Источник:

"Сегодня"

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