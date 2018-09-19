В Киеве за 300 млн гривен отремонтируют Северный мост

В Киеве намерены капитально отремонтировать Северный мост (бывший Московский). Работы на объекте планируют начать в этом году и завершить к концу 2020-го. Согласно проведенному тендеру на сайте госзакупок Prozorro, работы обойдутся более чем в 288 млн грн.

Перед победителем тендера стоит задача полностью обновить асфальт на проезжей части, тротуарах, установить новое перильное и барьерное ограждение. Старое демонтируют и отправят на металлолом. Снимут также гранитный камень с опоры и переходных участков. За это время на мосту обновят коммуникации и гидроизоляцию.

Заменят ли герб Киева на верхушке моста, неизвестно. Старый, с листом и цветком каштана и надписью "Киев", пострадал от рук вандалов в прошлом году: конструкцию практически полностью разрезали и растащили на части. Чтобы изготовить и установить новый герб, на Prozorro было объявлено два аукциона – в мае и в июле, но оба не состоялись. Согласно размещенной документации, новый символ стоимостью почти в 4 млн грн предлагалось сделать из литого полимер-композитного материала с изображением архангела Михаила. Пока вместо символа города на мосту зияет дыра.

Намерены обновить и другие столичные мосты. До Нового года на мосту Метро планируется завершить первую очередь капремонта: две полосы движения и тротуар в направлении центра города. Весной следующего года работы продолжат в обратном направлении. Обойдется ремонт в 35 млн грн. В ближайшее время обещают взяться и за мост Патона. Последний раз капремонт тут проводился в 2004 году. Как объясняют в мэрии, из-за длительной эксплуатации объекта металлоконструкции повреждены коррозией. Проект реконструкции моста хотят разработать до конца этого года, а после начать работы, которые будут проводиться совместно с Институтом электро­сварки им. Патона.

Напомним, на дороге возле Шулявского моста образовалась яма глубиной четыре метра. ЧП спровоцировал прорыв канализации.

Кроме того, на выходных в Киеве на мосту Патона прорвало трубу. В результате путепровод превратился в водопад.