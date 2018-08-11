В Киеве загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 20:39

В результате случившегося никто не пострадал

facebook.com/KyivOperativ
facebook.com/KyivOperativ

Очередная дорожная авария произошла около полудня 11 августа в Киеве – загорелся автобус с пассажирами.

Как говорится на Facebook-странице "Киев Оперативный", инцидент произошел на проспекте Бажана около станции метро "Осокорки" в Дарницком районе столицы.

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"Фигурантом" необычного ДТП стал автобус №220.

По словам очевидцев, перед пожаром он постоянно глох и в итоге загорелся.

К счастью, в ходе случившегося никто не пострадал.

Стоит отметить, что Киеву такое не в диковинку – несколько месяцев назад автобус МАЗ загорелся на улице Дегтяревская.

Кроме того, как уже сообщалось, похожая ситуация произошла и в Кривом Рогу.

А всего несколько дней назад автобус с двумя десятками пассажиров загорелся в Чернигове.
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Источник:

"Сегодня"

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