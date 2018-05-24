В Киеве закроют движение на двух перекрестках (схема)

Сегодня, 06:00

На проезжей части будут укладывать покрытие

 

Движение перекроют. Фото: 1551.gov.ua
Движение перекроют. Фото: 1551.gov.ua

В пятницу, 25 мая, в Киеве будет закрыто движение транспорта:

  • с 9:30 до 11: 00 на перекрестке улиц Тампере и Вифлеемской;
  • с 11:00 до 22:00 на выезде с ул. Вифлеемской на просп. Соборности.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с обустройством асфальтобетонного покрытия.

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Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения по городу.

Ранее мы сообщали, что на сайте мэрии стартовало обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в гортранспорте.

Напомним, стоимость проезда в Киеве планируют увеличить с 4 до 8 гривен с 14 июля. Обсуждение на сайте КГГА будет длиться до 3 июня. Затем власти обещают провести общественные слушания на эту тему с киевлянами, но место и дата встреч пока неизвестны.

За три дня на сайте КГГА зарегистрировались 345 человек, из них высказались против повышения 330 и лишь 15 человек его поддержали. Люди оставляют на сайте и свои комментарии. Киевляне не только возмущены грядущим подорожанием, ведь качество услуг останется без изменений, но и предлагают альтернативные решения. К примеру, введение платы за разовую поездку с привязкой ко времени, независимо от количества пересадок на 90 и 120 минут. Некоторые предлагают сделать бесплатным проезд, как в Таллинне, ведь наш гортранспорт никогда не был прибыльным и всегда дотировался из госбюджета.
движение, киевавтодор, проспект Соборности, движение транспорта, Тампере
Источник:

"Сегодня"

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