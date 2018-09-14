В Киеве закрыли самый старый мост, аварийный уже 17 лет

В Киев закрыли один из самых старых виадуков – Кудрявский мост. Его закрыли для пешеходов, передает "Информатор".

В аварийном состоянии мост был в течение последних 17 лет. Автомобили перестали по нему ездить еще 7 лет назад, теперь он закрыт и для пешеходов. Вместе с тем ремонт виадука не проводится, на мосту лишь установили заградительные конструкции.

Кудрявский мост – один из самых старых мостов Киева, его запустили в 1897 году. Мост связывает улицу Кудрявскую и Вознесенский спуск.

Напомним, одну из ключевых транспортных развязок Киева – Шулявский мост – с 18 августа частично закрыли на реконструкцию. За полтора года здесь появятся новые съезды и дополнительные полосы. Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Кроме того, рабочие перекрыли два съезда с Шулявского путепровода – с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на ул. Александра Довженко. В связи с начавшимся ремонтом Шулявского моста, возле метро начали активно сносить ларьки. Десятки торговых точек были снесены трактором.