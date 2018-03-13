В Киеве закрывают движение на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Гната Юры (схема)

В Киеве с 15 марта будет закрыто движение транспорта на пересечении просп. Леся Курбаса с ул. Гната Юры и ул. Владимира Покотило.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", это связано с продолжением работ по капитальному ремонту транспортной развязки.

Ограничение будет действовать в направлении Кольцевой дороги.

Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с ремонтом, и выбирать другие маршруты движения.

Ранее мы сообщали, что волонтеры Максим Карпюк, Максим Польша и Андрей Саук взялись за решение транспортной проблемы с перевозками пассажиров из пригорода и запустили необычный социальный проект "Общественный автобус". Как сообщают организаторы, он станет альтернативой маршруткам, а пассажиры смогут бесплатно доехать из Броваров до Киева и обратно. Маршрут автобуса: метро "Лесная" – ул. Гагарина – ул. Независимости – ул. Короленко – ул. Киевская – метро "Лесная".

Также ранее мы писали, что с начала года Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал четыре договора на обслуживание маршрутов №№ 441, 565, 464 и 498. Такое решение принято после плановых проверок частных перевозчиков, во время которых обнаружили нарушения условий договора об организации перевозок пассажиров.

Напомним, количество столичных маршруток может значительно сократиться уже в ближайшие пару лет.