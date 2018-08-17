В Киеве запускают ночной троллейбус из центра на Борщаговку

Маршрут №94Н будет курсировать от площади Льва Толстого до проспекта Леся Курбаса

В Киеве в ночные часы с 22 августа открывается новый троллейбусный маршрут № 94н. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Новый троллейбус обеспечит транспортное сообщение Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов.

Перевозки пассажиров будет организовано по следующей схеме: площадь Льва Толстого – улица Льва Толстого – улица Владимирская (в обратном направлении – бульвар Тараса Шевченко), улица Большая Васильковская – бульвар Тараса Шевченко – проспект Победы – Кольцевая дорога – проспект Леся Курбаса.

Напомним, из-за ремонта на Шулявском мосту автобусы маршрута №2 с 18 августа будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: просп. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – бульвар Вацлава Гавела, далее – по постоянной схеме.

Также с 18 августа троллейбус №9 будет ходить по новому маршруту. На нем можно будет доехать от аэропорта "Киев" до станции метро "Дворец спорта" с остановкой возле Южного железнодорожного вокзала. Сделано это для удобства пассажиров. Сейчас троллейбус №9 довозит пассажиров до площади Льва Толстого.