В Киеве запускают троллейбус, который соединит вокзал с аэропортом "Киев"

Сегодня, 10:58

Троллейбус №9 будет ходить по новому маршруту

В Киеве запускают троллейбус, который соединит вокзал с аэропортом "Киев"
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

С 18 августа троллейбус №9 будет ходить по новому маршруту. На нем можно будет доехать от аэропорта "Киев" до станции метро "Дворец спорта" с остановкой возле Южного железнодорожного вокзала. Сделано это для удобства пассажиров. Сейчас троллейбус №9 довозит пассажиров до площади Льва Толстого.

Отныне троллейбусы маршрута №9 будут курсировать по схеме: аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского – проспект Воздухофлотский – улица Смелянская – улица Народного Ополчения (в обратном направлении проспект Воздухофлотский) – Севастопольская площадь – проспект Воздухофлотский – улица Ивана Огиенко – улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова) – улица Василия Липковского – улица Льва Толстого – улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского) – улица Шота Руставели – улица Рогнидин ская – улица Эспланадная – станция метро "Дворец спорта".

Напомним, в связи с ремонтом дороги в Киеве временно прекратил работу троллейбус №11.

С целью организации бесперебойной перевозки пассажиров будут организованы временные маршруты: троллейбусы №11К: ул. Маршальская – Кибернетический центр и автобусы №11Тр – ст. м. Выставочный центр – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.
метро, вокзал, Жуляны, троллейбус, льва толстого, дворец спорта
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве экстремал решил погулять по крыше троллейбуса и свалился на землю

10 Июля, 11:23

У 22-летнего парня травмированы голова и рука  

Транспорт

Житомир. Большинство троллейбусов в городе уже оборудованы стационарными валидаторами для считывания е-билетов. У кондукторов — портативные

Эксперимент "Сегодня": как мы проверяли первый электронный билет на проезд

3 Июля, 07:00

Е-билеты продаются строго по дням, а оплатить проезд за двоих весьма проблематично
Загрузка...

Fun

Россиянка настойчиво закрывала окно в троллейбусе. Фото: pixabay

"Давно не было секса": видео россиянки в троллейбусе взорвало сеть

2 Июля, 13:48

Очевидцам удалось снять забавное видео

Транспорт

Закрывается движение троллейбусного маршрута №11

В Киеве закрывается троллейбусный маршрут №11

14 Июня, 16:37

На улице Академика Заболотного будут проходить стройработы  
Загрузка...