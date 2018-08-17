В Киеве запускают троллейбус, который соединит вокзал с аэропортом "Киев"

С 18 августа троллейбус №9 будет ходить по новому маршруту. На нем можно будет доехать от аэропорта "Киев" до станции метро "Дворец спорта" с остановкой возле Южного железнодорожного вокзала. Сделано это для удобства пассажиров. Сейчас троллейбус №9 довозит пассажиров до площади Льва Толстого.

Отныне троллейбусы маршрута №9 будут курсировать по схеме: аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского – проспект Воздухофлотский – улица Смелянская – улица Народного Ополчения (в обратном направлении проспект Воздухофлотский) – Севастопольская площадь – проспект Воздухофлотский – улица Ивана Огиенко – улица Георгия Кирпы (в обратном направлении улица Ползунова) – улица Василия Липковского – улица Льва Толстого – улица Жилянская (в обратном направлении улица Саксаганского) – улица Шота Руставели – улица Рогнидин ская – улица Эспланадная – станция метро "Дворец спорта".

Напомним, в связи с ремонтом дороги в Киеве временно прекратил работу троллейбус №11.

С целью организации бесперебойной перевозки пассажиров будут организованы временные маршруты: троллейбусы №11К: ул. Маршальская – Кибернетический центр и автобусы №11Тр – ст. м. Выставочный центр – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.