В Киеве завтра изменится работа метро: работу трех станций ограничат, а поезда будут ходить на час дольше

В столице в связи с проведением футбольного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" (Киев) – "Аякс" (Амстердам) 28 августа, с 21:00 до 22:00 вводится особый режим работы трех станций – "Олимпийской", "Дворца спорта" и "Площади Льва Толстого", сообщает Киевский метрополитен.

В частности:

станция метро "Олимпийская" будет полностью закрыта;

станция метро "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход;

станция "Дворец спорта" закрывается на выход.

Кроме того, возможно ограничение входа на эти станции после 23:00.

Также сообщается, что 28 августа киевский метрополитен будет работать на час дольше. Последний поезд будет отправляться с каждой станции в разное время, из центра города – около 1:15.

Дополнительный час работы добавляется к обычному расписанию каждой станции, расположенного на входе и на платформе.

Недавно в Киеве снова заговорили об идее установить в подземке новые табло с отсчетом времени до прибытия поезда. Проект решения по новым табло несколько дней назад был зарегистрирован в Киевраде.

Кроме того, в прошлом году в подземке начали активно переходить на более современные системы оплаты проезда, появилась станция, на которой нет кассиров, а один модный бренд снял рекламный ролик, который в сети называют одним из самых красивых в 2017 году. На этот год также немало планов: в подземке будут строить новые станции, а старые станут доступнее для маломобильных пассажиров. Сайт "Сегодня" узнал, что ожидает метрополитен в 2018 году.