В метро Киева может появиться новый сервис для пассажиров

Сегодня, 16:40

На станциях метро хотят установить табло с указанием времени до прибытия поезда

Фото: Status Quo
Фото: Status Quo

На всех станциях киевского метро могут быть установлены новые информационные табло, которые будут отсчитывать время до прибытия следующего поезда. Соответствующий проект был был зарегистрирован в Киевсовете 3 августа.

Согласно документу, работы по подготовке и установке табло с обратным отсчетом поручаются "Киевскому метрополитену", сделать это коммунальное предприятие должно будет до 31 декабря 2019 года. Новые информационные табло будут размещаться на станциях над туннелями со стороны прибытия поезда.

В пояснительной записке к документу говорится, что установка табло с обратным отсчетом до прибытия поезда обусловлена тем, что пассажиры подземки должны получать актуальную информацию о времени ожидания поезда.

Стоит добавить, что киевляне не раз обращались к чиновникам с просьбой установить в метро табло с обратным отсчетом. Так, электронная петиция от 18 ноября 2015 года набрала необходимое количество голосов.

При этом инициативу отклонила комиссия по вопросам транспорта из-за дороговизны проекта. Так, харьковское предприятие запросило за замену табло в столичной подземке 140 млн грн, а киевское — 11 млн грн. Сейчас же депутаты решили вернуться к данному вопросу, так как в городском бюджете за последние два года накопилось достаточно средств для финансирования проекта.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".
Киев, метро, КГГА, табло
Источник:

"Сегодня"

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