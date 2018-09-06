В метро Киева появился поезд с видеокамерами в вагонах

Сегодня, 11:48

В качестве эксперимента за счет инвестора камеры установили в одном из составов на красной ветке

Будут следить в вагонах
Будут следить в вагонах. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В вагонах столичного метро могут появиться камеры видеонаблюдения. Как сообщили в подземке, в качестве эксперимента за счет инвестора камеры установили в одном из составов на красной ветке. Они фиксирует то, что происходит в поезде.

"Собранный материал хранится какое-то время и может быть передан, к примеру, правоохранителям, если от них будет такой запрос", — рассказали "Сегодня" в метро.

Если система себя оправдает, то камеры могут установить и в других поездах. К слову, в начале июля на сайте петиций Киеврады появилось предложение установить камеры в поездах метро с трансляцией происходящего там в соответствующие центры. Пока петиция собрала всего 68 подписей из 10 тыс. необходимых.

Напомним, с 14 июля в Киеве проезд подорожал вдвое – до 8 гривен. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях, автобусах, фуникулере и городской электричке. При этом пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, могут сэкономить: одна поездка в метрополитене будет стоить от 6,5 грн, если пополнить бесконтактную карту на 50 поездок.

Между тем, из-за повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева жители столицы ищут способы сэкономить. Дешевле ли будет поселиться ближе к работе, узнавали журналисты "Сегодня".
Киев, метро, установили, камеры, предложение
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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