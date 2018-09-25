В работе киевской электрички произошли изменения

В работе городской электрички Киева произошли временные изменения. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранса".

Во вторник, 25 сентября, по техническим причинам отменены следующие рейсы городской электрички в утреннее время: 7408, 7415/16, 7423; 7306, 7315/16, 7325.

Напомним, в Киеве изменился маршрут двух троллейбусов №18 и №33. Маршруты поменяли временно из-за ремонта путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и ул. Кирилловской. С 00:30 до 5:30 движение троллейбусов будет организовано с изменениями по следующим маршрутам: троллейбусы № 18 – от Майдана Незалежности до Мотоциклетного завода; троллейбусы № 33 – от железнодорожного вокзала "Южный" до Мотоциклетного завода.

Кроме того, неудобства испытывают киевляне на четырех станциях метро. С понедельника, 24 сентября, изменился режим работы станции "Политехнический институт". До 5 октября в рабочие дни, с 7:45 до 10:25, она будет закрыта на вход из-за ремонта эскалатора. Сделали это, чтобы в часы пик избежать давки на платформе. Два действующих эскалатора в это время работают только на подъем.