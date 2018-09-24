В транспорте Киева продают фальшивые талоны: как не стать жертвой мошенников

С начала года — уже 30 случаев подделки талонов на проезд

Жители столицы жалуются на возвращение фальшивых талончиков в общественном транспорте.

ПОДДЕЛЬНЫЙ ТАЛОН. По словам киевлянина Александра Михайлика, поддельный билет ему продал водитель одного из троллейбусов по маршруту №3 (Железнодорожный массив — ст. м. "Дворец спорта").

"Поздно вечером водитель продавал фальшивые талоны. На голограмме было написано "Киевкабулланабус" (на оригинальном билете стоит надпись "способ контроля"). "Вещественные доказательства" уже переданы в "Киевпастранс", — написал Михайлик, добавив, что ему продают поддельный талончик не первый раз в транспорте.

Фальшивки. В среднем фиксируют по три случая продажи в месяц. Фото: С. Ревера, "Сегодня"

ПОКА 30 СЛУЧАЕВ. Как сказали "Сегодня" в КП "Киевпастранс", информацию о продаже поддельных талончиков сейчас проверяют.

"Такие случаи с продажей фальшивых билетиков бывают, но происходят редко. К примеру, в прошлом году мы продали 150 миллионов билетов, а зафиксированных случаев продажи поддельных было чуть больше 50 штук. В этом же году — около 30", — рассказал начальник службы организации сбора и учета выручки "Киевпастранс" Александр Вавринчук.

По всем таким фактам предприятие проводит служебные расследования: проверяется номер борта транспорта, кто на нем работал в тот день, кто кондуктор и водитель. "Если в этом замешан наш сотрудник, то такой человек будет уволен", — говорит Вавринчук.

ХИТРОСТИ И АФЕРИСТЫ. Фиксируют в КП и другие подобные мошенничества:

"К примеру, когда-то был случай, что билеты в салоне транспортного средства, где не было нашего кондуктора, пассажирам продавал совершенно посторонний человек. Этот псевдокондуктор просто подсел на одной из остановок. Многие водители не успевают уследить за всем, что происходит в салоне".

По словам Александра Вавринчука, некоторые пытаются даже использовать уже пробитый билетик несколько раз, разглаживая дырки от компостера:

"Кто-то подделывает номера на талончиках, кто-то предъявляет фальшивые удостоверения, студенческие, ученические".

ЧТО ДЕЛАТЬ. Если вдруг попалась подделка, в "Киевпастрансе" просят пассажиров сообщать о всех подобных случаях.

"Это можно сделать несколькими способами: обратиться напрямую в службу организации сбора и учета выручки "Киевпастранс" (ул. Казимира Малевича, 127), позвонить на горячую линию нашего КП (044 528-30-11) или же прислать официальное обращение на почту, в котором указать номер маршрута, время и дату, бортовой номер транспортного средства и прикрепить фотографию талончика", — рассказали в КП.

Как распознать липовых контролеров

Сетуют горожане и на подозрительных контролеров, которые появились в гортранспорте.

"Зашла в автобус, протянула в окошко водителю 8 гривен, он деньги взял, а талончик не дал, сказал, что закончились. Возле лицея МАУП зашла женщина, осмотрела салон, подошла прямо ко мне и, быстро показав жетон, спросила меня про билет. Я ответила, что за проезд заплатила, но талонов у водителя нет. Когда я сфотографировала эту женщину, она попыталась выхватить мой планшет, начала угрожать", — написала киевлянка Эвелина Кравченко.

По словам женщины, контролер была без формы, отказалась назвать свою фамилию. В "Киевпастрансе" пояснили, что контролеры могут работать не в форменной одежде, но иметь при себе удостоверение и жетон, и предоставлять их пассажирам они обязаны.

"Также контролеры должны иметь при себе квитанции для взыскания штрафа. Все образцы документов указаны на нашем сайте", — рассказали нам в КП.

Напомним, в прошлом году кондуктор одного из столичных троллейбусов продавала фальшивые билеты. Пассажиры подняли шум, и работницу уволили.

"Купили билеты, а там, вместо "Киев" или "Киевпастранс", написано – "КиивКабулАнабис" и номера повторяются. Номер 32, 33 через несколько билетов снова 32, 33 и так через каждые 5 билетов", – рассказал киевлянин Андрей Дороженко

Как мы писали ранее, подделать одноразовые билеты для проезда в наземном общественном транспорте не так уж и просто. Если есть сомнения, является ли талон настоящим – на сайте КП "Киевпастранс" можно посмотреть все варианты дизайна проездных билетов.

В случае обнаружения фальшивых талонов жители столицы могут обратиться в центр контроля качества пассажирских перевозок "Пассажирский контроль", там же можно оставить свои пожелания относительно работы транспорта.