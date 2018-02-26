Въезд грузовиков в Киев могут ограничить из-за непогоды

Сегодня, 21:23

Кроме того, в КГГА предупредили, что будут эвакуировать те автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снег

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

27 февраля могут ограничить въезд в столицу для крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"В связи с возможным ухудшением погодных условий возможно ограничение въезда большегрузного и крупногабаритного транспорта в столицу. Просим водителей учесть эту информацию, планируя маршруты", – говорится в сообщении.

Кроме того, в КГГА предупредили, что будут эвакуировать те автомобили, которые будут мешать расчищать автодороги от снега.

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В случае ухудшения погодных условий в КГГА просят пользоваться общественным транспортом, а не личным авто.

Ранее коммунальная корпорация "Киевавтодор" обратилась к киевлянам с просьбой на период ухудшения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном авто, отдав предпочтение общественному транспорту. "Просим также водителей быть внимательными на дорогах и не оставлять свои авто на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – говорится в сообщении.

Напомним, уже во вторник, 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. И этот циклон сделает погоду вторника невыносимой: снегопады, метели и сильный ветер. А морозы еще не отступят.
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Источник:

"Сегодня"

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