Водителей в Киеве призывают не пользоваться авто

Сегодня, 04:44

Столицу заметет снегом, в выходные заметно похолодает

 

На дороги выедет снегоуборочная техника
На дороги выедет снегоуборочная техника. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Столичная власть призывает водителей воздержаться от поездок на собственном транспорте, учитывая ожидаемые осложнения погодных условий в пятницу после обеда. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"К сожалению, во второй половине завтрашнего дня вновь ожидаем снижение температуры и обильные осадки. По прогнозам, они будут продолжаться в течение выходных, поэтому, вероятно, будут заметы. Чтобы избежать осложнений движения, я прошу водителей по возможности не использовать собственный транспорт и воздержаться от поездок в центральную часть города. Также призываю водителей не оставлять авто вдоль дорог, ведь это будет мешать работе снегоуборочной техники, поэтому мы будем вынуждены снова переставлять автомобили эвакуатором", – отметил Давтян.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, 17 и 18 марта в столице ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады (днем 17 марта умеренный снег), метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° мороза (ночью 18 марта около 10° мороза).

Как мы сообщали ранее, погода в Украине в ближайшие дни существенно изменится – пройдет сильный снег и будет мороз больше 10 градусов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды на весь 2018 год, отметив, что будет влажное лето и мороз в октябре. Народник обещает много дождей, Гидрометцентр — "температурные качели", климатологи — морозы.
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Источник:

"Сегодня"

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