Закрытие Шулявского моста: схема объезда для машин и новые маршруты общественного транспорта

В Киеве завтра, 18 августа, с 6:00 перекроют съезды Шулявского путепровода, чтобы вынести инженерные сети из зоны строительных работ, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Так, на транспортной развязке на пересечении проспекта Победы и ул. Вадима Гетьмана перекроют съезд с ул. Вадима Гетьмана на проспект Победы и съезд с проспекта Победы на ул. Александра Довженко.

Пути объезда организованы по следующей схеме:

ул.Борщаговская – проспект Воздухофлотский – путепровод Воздухофлотский;

ул.Зоологическая – ул. Дегтяревская – ул. Александра Довженко.

Также в связи с этим вносятся изменения в движение общественного транспорта. Так, автобусы маршрута №2 будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: просп. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – бульвар Вацлава Гавела, далее – по постоянной схеме.

На время выполнения работ по реконструкции Шулявского моста вносятся изменения в выезды и заезды троллейбусов маршрутов №5, 7, 26, 39, 41 и 93Н.

Напомним, одну из ключевых транспортных развязок Киева – Шулявский мост – с завтрашнего дня, 18 августа, закрывают на реконструкцию. За полтора года здесь появятся новые съезды и дополнительные полосы. Водители в предвкушении коллапса на дорогах столицы, потому что этот путь – один из основных.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Напомним, движение, правда, не на мосту, а под ним, недавно частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.