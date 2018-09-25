Заторы в метро: киевлянам неудобно на четырех станциях подземки

Несколько станций столичной подземки на разных ветках сейчас работают неполноценно из-за ремонтных работ. "Сегодня" узнала, когда их работа вернется в привычный ритм.

С понедельника, 25 сентября, изменился режим работы станции "Политехнический институт". До 5 октября в рабочие дни, с 7:45 до 10:25, она будет закрыта на вход из-за ремонта эскалатора. Сделали это, чтобы в часы пик избежать давки на платформе. Два действующих эскалатора в это время работают только на подъем.

В первый день ограничений пассажиры пытались штурмовать закрытые двери, несмотря на многочисленные предупреждения. Утром возле входа на станцию собралось несколько десятков человек, безрезультатно дергая за ручки. "Это безобразие! Что происходит, мне на работу!" – негодовал мужчина. Девушка с зонтиком резко толкнула двери плечом. Они, естественно, не поддались, а даме было явно больно. Она отошла в сторонку и, громко возмущаясь, принялась вызывать такси. Опаздывала. Таких "толкателей" мы увидели с десяток за полчаса. Благо двери остались целы.

Некоторые пассажиры, увидев табличку "Станция закрыта по техпричинам", звонили знакомым и сообщали, что подземку... снова кто-то заминировал. "Бардак!", "Произвол!", "Самоуправство!" – самое лестное, что звучало из уст жителей. Молодые люди говорили, что они не следят за городскими новостями, а потому закрытая утром станция для них полный сюрприз.

На время ремонта и ограничений пассажирам советуют воспользоваться наземными маршрутами транспорта: автобусами №№31 и 118, троллейбусами №№5 и 7, скоростным трамваем Борщаговской линии.

"Мне теперь приходится ехать от "Политеха" на скоростном до "Вокзальной", а оттуда – в метро на "Лесную". Кроме неудобства, это лишние расходы. Автобус №118 идет только до "Черниговской", да и ехать в наземном транспорте через весь город в пробках слишком долго", – говорит киевлянин Игорь Корнийчук.

Кроме того, более полугода продолжается капремонт на станции "Святошин" на красной ветке подземки. Здесь по плану должны установить лифты для маломобильных групп населения, видеонаблюдение и энергосберегающие лампы освещения, обновить навигацию, заменить двери, лавки, плитку на стенах. Еще в конце февраля закрыли один из выходов со станции и подземный переход, который ведет к просп. Победы, заводам "Антонов" и АТЭК. Вот уже семь месяцев пассажиры вынуждены пользоваться только одним выходом – в сторону пригородных электричек и пл. Героев Бреста.

"Из заметных изменений – на стенах в зале станции уже появилась новая светлая плитка, но не везде. А что происходит в закрытом переходе, не видно. Очевидно, ремонт затянется до следующего года, если еще и первую половину не закончили. А ведь обещали закончить работы до октября", – говорит киевлянка Ольга Бубенко.

В КГГА говорят, что в той части станции, где идет ремонт, уже выполнены работы по облицовке вестибюля, готовы лифтовые шахты.

"Уже начали монтаж лифтов. Ориентировочный срок сдачи – октябрь. После этого начнется ремонт второго вестибюля и перехода", – рассказал замглавы КГГА Дмитрий Давтян.

До сих пор испытывают неудобства пассажиры и на станции "Героев Днепра" на синей ветке, над которой ведется строительство ТРЦ. С 21 апреля здесь перекрыт северный выход, ведущий к рынку "Оболонь", а до этого около полутора лет не работал противоположный.

"Визуально работы там еще много, стены открытого перехода по-прежнему обтянуты железной обшивкой. Правда, в конце августа на полу начали укладывать гранитную плитку", – говорят жители. В "Киевском метрополитене" лишь сказали, что открытие второго выхода зависит от инвестора, который уведомит об этом письмом ДТИ и подземку. Пока такого извещения не было.

Небольшие ограничения действуют с 2 сентября по 31 октября и на ст. м. "Тараса Шевченко". Здесь закрыт выход из перехода в направлении ул. Еленовской из-за обустройства сквера.

Напомним, в Киеве две недели будет закрыт вход на станцию метро "Политех". Это связано с проведением ремонта эскалатора. Станцию на вход утром откроют только 5 октября.

Кроме того, 18 сентября в киевском метро замечены люди в банных халатах. Мужчин и женщин видели на разных станциях метрополитена.