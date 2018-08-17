Завтра в Киеве закрывается Шулявский мост: водители ждут коллапса на дорогах

Одну из ключевых транспортных развязок Киева – Шулявский мост – с завтрашнего дня, 18 августа, закрывают на реконструкцию. За полтора года здесь появятся новые съезды и дополнительные полосы. Водители в предвкушении коллапса на дорогах столицы, потому что этот путь – один из основных.

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Движение еще не перекрыли, а таксист Сергей уже возмущен. Прогнозирует: многочисленные пробки могут снизить его заработок.

"Мы меняем маршруты. Мы привыкли. А здесь, когда перекроют, будет тяжело. Во-первых, большое количество машин, во-вторых – у нас привязка по времени. Мы можем просто не успевать", – сетует таксист.

Коллеги Сергея к временным неудобствам относятся более спокойно.

"Ну, объезжать-то будем. Будет неудобно, но пусть что-то делают", – говорит таксист Андрей. "Это путь к прогрессу, он неизбежен. Надо терпеть", – говорит его коллега Валерий.

Терпеть придется вплоть до января 2020 года. Разбирать старый мост и конструировать новую эстакаду планируют в ближайшие недели. Объезжать строительство придется по соседним улицам, где увеличат количество светофоров. А весной начнется второй этап реконструкции путепровода.

"Изначальный проект – это создание полного клеверного листа. Идея была снести цех завода, который в одной из четвертей вот этой развязки расположен, и там достроить левоповоротный и правоповоротный съезд. Также реконструкция подразумевала разбор и создание нового искусственного сооружения. Аварийную эстакаду нужно разобрать и создать на ее месте новую, только пошире", – объясняет Дмитрий Беспалов, специалист по транспортному планированию КГГА.

Впрочем, в столичной администрации до сих пор продолжаются дискуссии – надо сносить один из цехов завода "Большевик", которому полтора века.

"Главная проблема, которая есть на Шулявском путепроводе – это ширина проезжей части. Мост необходимо расширить с четырех до шести, а то и до восьми полос движения", – считает Александр Кава, советник Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Увеличить ширину эстакады без сноса корпуса "Большевика" можно и за счет свободного места между мостом и цехом. Это, кстати, снизило бы стоимость всей реконструкции с 800 миллионов гривен до 300, подсчитывают эксперты.

Как сообщалось, реконструкция путепровода должна была начаться в конце июня – начале июля: Шулявский мост имеет среди жителей столицы печальную славу тем, что имеет свойство рассыпаться прямо на глазах прохожих.

Напомним, движение, правда, не на мосту, а под ним, недавно частично ограничили. Бетонными блоками тут перекрыли проезд под путепроводом, где обычно разворачивались машины. По словам киевлян, сделали это, скорее всего, после того, как утром под путепроводом застрял грузовик. По словам очевидцев, водитель грузовика, пытавшийся проехать под мостом, не рассчитал габариты.





