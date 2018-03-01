"Зайцы" в киевском транспорте: контролеры ежедневно штрафуют по 200 безбилетников

За первый месяц 2018 года контролеры оштрафовали за безбилетный проезд в гортранспорте более 2,5 тыс. пассажиров, почти на 1 тысячу меньше, чем в прошлом году. Впрочем, количество пойманных "зайцев" за последние несколько лет растет: если в 2015 году таких было 14 тысяч, то за 2017 год поймали более 42 тысяч "зайцев" (см. инфографику). По каким правилам сейчас работают контролеры и много ли их, выяснила "Сегодня".

Как работают контролеры в киевском транспорте

В КП "Киевпастранс" нам пояснили, что на данный момент у них работает 138 контролеров (необходимо 250). Они ежедневно штрафуют около 200 "зайцев" при пассажиропотоке в 1,7 млн чел.

"Зарплата у них разная, и зависит от профессионализма. В среднем — зарплата 6,5—7 тыс. грн, хотя у некоторых сумма достигает 10 тыс. грн. Но если есть серьезные жалобы, которые после служебной проверки подтверждаются, то контролер может лишиться 100% премиальных — а это порядка 1,5 тыс. грн. Плана на количество выписанных штрафов нет. Каждый контролер должен проверить 35 единиц подвижного состава в сутки. Работают в экипаже по 2—3 человека", — пояснил "Сегодня" начальник организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" Александр Вавринчук.

Кстати, среди контролеров встречаются весьма неординарные люди. К примеру, около двух лет проработала женщина с двумя высшими образованиями, да и еще мастер спорта международного класса по фехтованию.

Конфликты с контролерами

Впрочем, на работу контролеров много нареканий.

"Ехал в скоростном трамвае, и после проверки контролеры сказали, что нельзя в трамвае ехать по билету, купленному на другом трамвайном маршруте, мол, билет слишком "тонкий". После долгих споров все же штраф не выписали, но отчитали, как первоклассника", — жалуется киевлянин Сергей Рева.

В КП поясняют, что остановки скоростного оборудованы валидаторами, и чтобы пройти в салон трамвая, нужно сделать отметку на билете. Но оборудование принимает только талоны на уплотненной бумаге, поэтому ввели такие правила. Но билетом, купленным в трамвае, вполне можно воспользоваться в другом наземном транспорте столицы. Там же поясняют, что если "заяц" попался на горячем, то он должен заплатить штраф, купить билет и ехать дальше.

Напомним, в декабре 2017 года в Киеве на Троещине (улица Драйзера) произошла массовая драка в салоне троллейбуса №37 между пассажирами и якобы контролерами. Трое мужчин, от которых разило спиртным, зашли в троллейбус и начали проверять билеты. Между ними и группой нетрезвых пассажиров началась словесная перепалка, которая переросла в массовую драку.