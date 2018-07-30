Железнодорожное ДТП под Киевом: появились новые подробности и фото

Сегодня, 09:52

В аварии погибли двое пенсионеров 1942 и 1946 годов рождения

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

Стали известны подробности смертельного ДТП в Киевской области, где пассажирский поезд врезался в легковушку, которая пыталась "проскочить" перед составом. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, трагедия произошла на переезде возле села Черняхов Кагарлыцкого района, и в аварии погибли пожилой мужчина и его жена.

"Водитель, управляя автомобилем Renault, пытался объехать закрытый шлагбаум и выехал на железнодорожные пути", – заявили копы.

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Сообщение о столкновении локомотива с автомобилем на спецлинию 102 полиции Киевской области поступило в 18:30 воскресенья, 29 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель 1942 года и пассажирка — его жена, 1946 года рождения.

Движение железнодорожного транспорта было возобновлено в только через три с половиной часа после аварии – в 22:00. Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, 27 июля в Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом. В результате этого погибли два человека, еще семеро пострадали.

Как сообщили в полиции, 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. На момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий.

Ранее в Одесской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. В результате аварии пострадали дети в возрасте девяти и полутора лет, а также погибла пассажирка машины, которой было 26 лет. 
ДТП, поезд, переезд
Источник:

"Сегодня"

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