Жуткая авария произошла под Киевом: пострадали дети

Сегодня, 16:16

Травмы получили пять человек


Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

В городе Вишневый под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали пять человек, двое среди них – дети. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Сегодня, 27.05.2018, на перекрестке улиц Киевская и Святошинская произошла серьезная авария с участием автомобилей #Chevrolet и #Volkswagen", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших в результате аварии госпитализировали в больницу. На данный момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Подобная ситуация произошла сегодня в Каменском: в ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали 5 человек, среди них – 3 детей.

Напомним, 23 мая вечером на 19 км автодороги Киев – Одесса недалеко от поворота на село Круглик произошла смертельная авария. Один человек погиб, еще один был травмирован.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.
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