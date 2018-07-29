Жуткое ДТП под Киевом: микроавтобус протаранил легковушку, есть пострадавшие

Сегодня, 18:43

Авария произошла на трассе "Киев-Чернигов"


Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом, на трассе "Киев-Чернигов", микроавтобус протаранил легковушку. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека: они ожидают скорую. На месте ДТП работает полиция.

Кроме того, сегодня рано утром в Киеве случилось серьезное ДТП – на проспекте Академика Паладина Audi A4 протаранил KIA Sportage, в котором находилась семья с младенцем.

Напомним, на днях в Киеве случилось резонансное ДТП – водитель Hummer насмерть сбил девочку и попытался скрыться. Ребенок от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи.

26 июля суд арестовал водителя Hummer и он ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Адвокат просил суд не отправлять Островского в СИЗО, аргументируя это тем, что подозреваемый не сбегал с места происшествия и был задержан возле своей машины, а также тем, что именно он вызвал скорую помощь.

Как рассказывал заместитель министра внутренних дел Сергей Яровойв Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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